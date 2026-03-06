«Он закончит раньше, чем Станкович». Радимов — о Карседо

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в клубе после разгромного поражения в игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России от московского «Динамо» (2:5).

«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Карседо возглавил «Спартак» во время зимней паузы, сменив на посту главного тренера Деяна Станковича.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.