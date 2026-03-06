Скидки
Главная Футбол Новости

«Это звонят с ФСБ». Степашин обратился к игрокам «Динамо» после разгрома «Спартака»

Комментарии

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин обратился к футболистам бело-голубых после победы со счётом 5:2 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Динамо» Москва.

«Когда вы выиграли у «Крылышек» со счётом 4:0, казалось бы, ну «Крылышки», 4:0. (Позвонил телефон) Это звонят с ФСБ. У «Спартака», ребят… это красиво, это классика», — сказал Степашин в видео в телеграм-канале бело-голубых.

«С поздравлениями звонят отовсюду», — прокомментировала это видео пресс-служба «Динамо».

В составе команды Ролана Гусева забитыми мячами отметились Муми Нгамалё, оформивший дубль, Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За красно-белых забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Самая крупная победа «Динамо»:

