«Это звонят с ФСБ». Степашин обратился к игрокам «Динамо» после разгрома «Спартака»

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин обратился к футболистам бело-голубых после победы со счётом 5:2 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Динамо» Москва.

«Когда вы выиграли у «Крылышек» со счётом 4:0, казалось бы, ну «Крылышки», 4:0. (Позвонил телефон) Это звонят с ФСБ. У «Спартака», ребят… это красиво, это классика», — сказал Степашин в видео в телеграм-канале бело-голубых.

«С поздравлениями звонят отовсюду», — прокомментировала это видео пресс-служба «Динамо».

В составе команды Ролана Гусева забитыми мячами отметились Муми Нгамалё, оформивший дубль, Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За красно-белых забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Самая крупная победа «Динамо»: