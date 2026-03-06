«Было мощно!» «Динамо» поблагодарило болельщиков после победы в игре со «Спартаком»

Московское «Динамо» в телеграм-канале поблагодарило болельщиков за поддержку после первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где бело-голубые разгромили «Спартак» со счётом 5:2.

«Было мощно! Спасибо за невероятную энергию. Эта победа для вас», — написано в сообщении «Динамо».

В составе команды Ролана Гусева забитыми мячами отметились Муми Нгамалё, оформивший дубль, Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За красно-белых забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

