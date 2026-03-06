Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
«Нам не хватило домашнего стадиона». Тренер «Арсенала» — о поражении от «Локомотива»

Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32'     0:2 Карпукас – 35'     1:2 Большаков – 45'    

«К сожалению, наш путь в Кубке закончен. Благодарен футболистам, которые сегодня отдали все силы и выполнили достаточно непростое тактическое задание. Мы проиграли «Локомотиву» только по стандартам, пропустили два мяча с угловых. Это и решило исход матча, хотя в конце мы понимали, что будут один-два момента, когда мы можем склонить чашу весов как минимум к пенальти. Такой момент был.

Я благодарен всем болельщикам, которые приехали в Химки и поддерживали нас. Мы их слышали. Возможно, нам не хватило домашнего стадиона для шага в следующую стадию Кубка», — приводит слова Гунько официальный сайт клуба.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

