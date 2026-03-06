«Нам не хватило домашнего стадиона». Тренер «Арсенала» — о поражении от «Локомотива»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (1:2).

«К сожалению, наш путь в Кубке закончен. Благодарен футболистам, которые сегодня отдали все силы и выполнили достаточно непростое тактическое задание. Мы проиграли «Локомотиву» только по стандартам, пропустили два мяча с угловых. Это и решило исход матча, хотя в конце мы понимали, что будут один-два момента, когда мы можем склонить чашу весов как минимум к пенальти. Такой момент был.

Я благодарен всем болельщикам, которые приехали в Химки и поддерживали нас. Мы их слышали. Возможно, нам не хватило домашнего стадиона для шага в следующую стадию Кубка», — приводит слова Гунько официальный сайт клуба.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.