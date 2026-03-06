«Результат, которому нет оправданий». «Спартак» обратился к фанатам после игры с «Динамо»

«Спартак» в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо», где красно-белые проиграли со счётом 2:5.

«Результат, которому нет оправданий. Но с домашней поддержкой и максимальной энергией от каждого на поле и трибунах мы способны всё перевернуть в ответной игре. Спасибо за вашу веру в «Cпартак», — написано в сообщении красно-белых.

Ответный матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится в среду, 18 марта. Он пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. Проигравшая по итогам двух встреч команда отправится в Путь регионов.

