Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты на 5 марта, календарь, таблица

Результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026
Комментарии

В четверг, 5 марта, завершился 29-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 29-го тура АПЛ.

Вторник, 3 марта:

«Лидс Юнайтед» – «Сандерленд» – 0:1;
«Эвертон» – «Бёрнли» – 2:0;
«Борнмут» – «Брентфорд» – 0:0;
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 2:1.

Среда, 4 марта:

«Фулхэм» – «Вест Хэм Юнайтед» – 0:1;
«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» – 2:2;
«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Арсенал» – 0:1;
«Астон Вилла» – «Челси» – 1:4;
«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1.

Четверг, 5 марта:

«Тоттенхэм Хотспур» – «Кристал Пэлас» – 1:3.

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал» (67).

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
