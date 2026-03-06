Результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026

В четверг, 5 марта, завершился 29-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 29-го тура АПЛ.
Вторник, 3 марта:
«Лидс Юнайтед» – «Сандерленд» – 0:1;
«Эвертон» – «Бёрнли» – 2:0;
«Борнмут» – «Брентфорд» – 0:0;
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 2:1.
Среда, 4 марта:
«Фулхэм» – «Вест Хэм Юнайтед» – 0:1;
«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» – 2:2;
«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Арсенал» – 0:1;
«Астон Вилла» – «Челси» – 1:4;
«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1.
Четверг, 5 марта:
«Тоттенхэм Хотспур» – «Кристал Пэлас» – 1:3.
Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал» (67).