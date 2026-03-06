«Тоттенхэм» в меньшинстве проиграл «Кристал Пэлас» в 29-м туре АПЛ

Завершён матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Доминик Соланке на 34-й минуте. В конце первого тайма защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен нарушил правила в штрафной площади, за что был удалён. На 40-й минуте полузащитник гостей Исмаила Сарр реализовал пенальти и сравнял счёт. В добавленное к первому тайму время «Кристал Пэлас» дважды забил на 45+1-й и 45+7-й минутах усилиями Йёргена Странн Ларсена и Исмаила Сарра.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 38 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке.