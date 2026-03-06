Скидки
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Кристал Пэлас, результат матча 5 марта 2026, счет 1:3, 29-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» в меньшинстве проиграл «Кристал Пэлас» в 29-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
05 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Соланке – 34'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Странн Ларсен – 45+1'     1:3 Сарр – 45+7'    
Удаления: ван де Вен – 38' / нет

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Доминик Соланке на 34-й минуте. В конце первого тайма защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен нарушил правила в штрафной площади, за что был удалён. На 40-й минуте полузащитник гостей Исмаила Сарр реализовал пенальти и сравнял счёт. В добавленное к первому тайму время «Кристал Пэлас» дважды забил на 45+1-й и 45+7-й минутах усилиями Йёргена Странн Ларсена и Исмаила Сарра.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 38 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
