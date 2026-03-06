Скидки
Главная Футбол Новости

Месси встретился с Трампом во время чествования «Интер Майами» в Белом доме

Месси встретился с Трампом во время чествования «Интер Майами» в Белом доме
Комментарии

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси встретился с президентом США Дональдом Трампом во время чествования «фламинго» в Белом доме.

Аргентинский футболист зашёл в зал, принимающий мероприятие, в компании Трампа. В помещении их ждала остальная команда «Интер Майами».

Напомним, в 2025 году Месси в составе «фламинго» стал обладателем Кубка МЛС и победителем Восточной конференции МЛС.

Нападающий играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 44 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Месси открыл свою 21-метровую статую в Калькутте:

