Трамп во время встречи с Месси начал рассказывать об успехах США в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп отметил успехи в конфликте с Ираном во время встречи с футболистами «Интер Майами» в Белом доме. В момент речи политика рядом с ним стоял нападающий и капитан «фламинго» Лионель Месси.

«Вооружённые силы США совместно с замечательными израильскими партнёрами продолжают полностью уничтожать противника на невиданном ранее уровне. Мы уничтожаем иранские ракеты», — приводит слова Трампа аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Болельщики прорвались на поле и повалили Лионеля Месси на газон: