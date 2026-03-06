Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трамп во время встречи с Месси начал рассказывать об успехах США в конфликте с Ираном

Трамп во время встречи с Месси начал рассказывать об успехах США в конфликте с Ираном
Комментарии

Президент США Дональд Трамп отметил успехи в конфликте с Ираном во время встречи с футболистами «Интер Майами» в Белом доме. В момент речи политика рядом с ним стоял нападающий и капитан «фламинго» Лионель Месси.

«Вооружённые силы США совместно с замечательными израильскими партнёрами продолжают полностью уничтожать противника на невиданном ранее уровне. Мы уничтожаем иранские ракеты», — приводит слова Трампа аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним

Болельщики прорвались на поле и повалили Лионеля Месси на газон:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android