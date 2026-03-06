Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик может покинуть «Барселону», если Лапорта не станет президентом клуба — Плеттенберг

Флик может покинуть «Барселону», если Лапорта не станет президентом клуба — Плеттенберг
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб, если Жоан Лапорта не будет переизбран на должность президента сине-гранатовых, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

Немецкий специалист заинтересован в продлении контракта с «Барселоной». Флик любит город, клуб и болельщиков. Однако тренер связывает своё будущее с положением Жоана Лапорты в каталонском клубе и хочет вместе с ним формировать командную стратегию.

Если Лапорта не будет переизбран на пост президента «Барселоны» 15 марта, уход Флика из клуба возможен либо летом, либо после истечения срока контракта в 2027 году.

После 26 матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на четыре очка.

Материалы по теме
Ханс-Дитер Флик высказался об ответном матче «Барселоны» и «Атлетико» в Кубке Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android