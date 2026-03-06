Флик может покинуть «Барселону», если Лапорта не станет президентом клуба — Плеттенберг

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб, если Жоан Лапорта не будет переизбран на должность президента сине-гранатовых, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

Немецкий специалист заинтересован в продлении контракта с «Барселоной». Флик любит город, клуб и болельщиков. Однако тренер связывает своё будущее с положением Жоана Лапорты в каталонском клубе и хочет вместе с ним формировать командную стратегию.

Если Лапорта не будет переизбран на пост президента «Барселоны» 15 марта, уход Флика из клуба возможен либо летом, либо после истечения срока контракта в 2027 году.

После 26 матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на четыре очка.