Главная Футбол Новости

Лион — Ланс, результат матча 5 марта 2026, счет 1:1, 4:3 пен., 1/4 финала Кубка Франции 2025/2026

«Ланс» вышел в полуфинал Кубка Франции, одолев в серии пенальти «Лион»
В ночь с 5 на 6 марта мск на поле стадиона «Групама» во французском Лионе завершился матч 1/4 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встретились «Лион» и «Ланс». Победу в серии послематчевых пенальти одержали футболисты «Ланса» — 2:2, пен. 5:4.

Кубок Франции . 1/4 финала
05 марта 2026, четверг. 23:10 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 2
4 : 5
Ланс
Ланс
0:1 Товен – 23'     0:2 Сима – 45+1'     1:2 Яремчук – 67'     2:2 Имбер – 90+4'    
Удаления: нет / Масуаку – 64'

На 23-й минуте игры счёт открыл форвард гостей Флорьян Товен, на 45+1-й минуте Абдалла Сима с передачи Товена удвоил преимущество «Ланса». На 67-й минуте Роман Яремчук отыграл один гол. На 90+4-й минуте Реми Имбер сравнял счёт и перевёл матч в серию пенальти, в которой точнее со счётом 5:4 оказались гости.

В полуфинале Кубка Франции «Ланс» сыграет с «Тулузой».

Календарь Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
Новости. Футбол
