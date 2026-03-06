«Ланс» вышел в полуфинал Кубка Франции, одолев в серии пенальти «Лион»

В ночь с 5 на 6 марта мск на поле стадиона «Групама» во французском Лионе завершился матч 1/4 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встретились «Лион» и «Ланс». Победу в серии послематчевых пенальти одержали футболисты «Ланса» — 2:2, пен. 5:4.

На 23-й минуте игры счёт открыл форвард гостей Флорьян Товен, на 45+1-й минуте Абдалла Сима с передачи Товена удвоил преимущество «Ланса». На 67-й минуте Роман Яремчук отыграл один гол. На 90+4-й минуте Реми Имбер сравнял счёт и перевёл матч в серию пенальти, в которой точнее со счётом 5:4 оказались гости.

В полуфинале Кубка Франции «Ланс» сыграет с «Тулузой».