Стали известны все участники полуфиналов Кубка Франции
В ночь с 5 на 6 марта мск в матче между «Лионом» и «Лансом» определился последний клуб-участник 1/2 финала Кубка Франции. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат «Страсбург», «Ницца», «Тулуза» и «Ланс».
Кубок Франции . 1/4 финала
05 марта 2026, четверг. 23:10 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 2
4 : 5
Ланс
Ланс
0:1 Товен – 23' 0:2 Сима – 45+1' 1:2 Яремчук – 67' 2:2 Имбер – 90+4'
Удаления: нет / Масуаку – 64'
В полуфинальных матчах Кубка Франции «Страсбург» встретится с «Ниццей», в то время как «Тулуза сыграет с „Лансом“.
Все пары 1/2 финала Кубка Франции по футболу:
«Страсбург» — «Ницца»;
«Ланс» — «Тулуза».
Основное время четвертьфинальной встречи между «Лионом» и «Лансом» завершилось вничью со счётом 2:2, в серии пенальти одна осечка хозяев поля принесла победу «Лансу» со счётом 5:4.
