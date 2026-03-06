Скидки
Стали известны все участники полуфиналов Кубка Франции

Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск в матче между «Лионом» и «Лансом» определился последний клуб-участник 1/2 финала Кубка Франции. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат «Страсбург», «Ницца», «Тулуза» и «Ланс».

Кубок Франции . 1/4 финала
05 марта 2026, четверг. 23:10 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 2
4 : 5
Ланс
Ланс
0:1 Товен – 23'     0:2 Сима – 45+1'     1:2 Яремчук – 67'     2:2 Имбер – 90+4'    
Удаления: нет / Масуаку – 64'

В полуфинальных матчах Кубка Франции «Страсбург» встретится с «Ниццей», в то время как «Тулуза сыграет с „Лансом“.

Все пары 1/2 финала Кубка Франции по футболу:

«Страсбург» — «Ницца»;
«Ланс» — «Тулуза».

Основное время четвертьфинальной встречи между «Лионом» и «Лансом» завершилось вничью со счётом 2:2, в серии пенальти одна осечка хозяев поля принесла победу «Лансу» со счётом 5:4.

Календарь Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
