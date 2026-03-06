Стали известны все участники полуфиналов Кубка Франции

В ночь с 5 на 6 марта мск в матче между «Лионом» и «Лансом» определился последний клуб-участник 1/2 финала Кубка Франции. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат «Страсбург», «Ницца», «Тулуза» и «Ланс».

В полуфинальных матчах Кубка Франции «Страсбург» встретится с «Ниццей», в то время как «Тулуза сыграет с „Лансом“.

Все пары 1/2 финала Кубка Франции по футболу:

«Страсбург» — «Ницца»;

«Ланс» — «Тулуза».

Основное время четвертьфинальной встречи между «Лионом» и «Лансом» завершилось вничью со счётом 2:2, в серии пенальти одна осечка хозяев поля принесла победу «Лансу» со счётом 5:4.

