Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» забило пять мячей в одном матче впервые с марта 2025 года

Московское «Динамо» забило пять мячей в одном матче впервые с марта 2025 года
Комментарии

5 марта московское «Динамо» забило пять голов в ворота «Спартака» в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. Бело-голубые переиграли красно-белых в домашнем дерби со счётом 5:2, на голы Муми Нгамалё (дубль), Давида Рикардо, Константина Тюкавина и Максима Осипенко ответили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

В предыдущий раз московским динамовцам удалось забить пять мячей в одном официальном матче чуть менее года назад — 29 марта 2025 года бело-голубые разгромили на своём поле «Оренбург» со счётом 5:1 в игре 22-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео

Видео: Девушка игрока «Динамо» Нгамалё ворвалась с охраной к футболисту

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android