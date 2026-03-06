Московское «Динамо» забило пять мячей в одном матче впервые с марта 2025 года
5 марта московское «Динамо» забило пять голов в ворота «Спартака» в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. Бело-голубые переиграли красно-белых в домашнем дерби со счётом 5:2, на голы Муми Нгамалё (дубль), Давида Рикардо, Константина Тюкавина и Максима Осипенко ответили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
В предыдущий раз московским динамовцам удалось забить пять мячей в одном официальном матче чуть менее года назад — 29 марта 2025 года бело-голубые разгромили на своём поле «Оренбург» со счётом 5:1 в игре 22-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025.
