Дональд Трамп — на встрече с «Интер Майами»: считаю, что Месси круче Пеле

Президент США Дональд Трамп во время приёма чемпионов футбольной МЛС «Интер Майами» в Белом доме сравнил аргентинского капитана флоридцев Лионеля Месси с легендарным бразильским нападающим Пеле.

«Горжусь тем, что стал первым президентом США, который приветствует в Белом доме Лионеля Месси! Лионель, мой сын — твой фанат. Он считает тебя по‑настоящему большим человеком. Спасибо, что ты пришёл! Думаю, что из всех футболистов команды Месси находился под особым давлением, потому что от него всегда и везде ожидают только побед. Он вновь показал себя настоящим чемпионом и выиграл титул в США. Говорят, Пеле был очень крут в футболе. Скажите, кто круче: Пеле или Месси? Я считаю, что Месси круче», — заявил Трамп в трансляции, организованной официальным аккаунтом Белого дома в социальной сети.

Ушедший из жизни в 2022 году в возрасте 82 лет экс-форвард Пеле является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии, с которой выиграл первенства планеты 1958, 1962 и 1970 годов. 38-летний Лионель Месси является чемпионом мира 2022 года и серебряным призёром ЧМ-2014 в составе сборной Аргентины.

