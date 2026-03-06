Скидки
Вингер московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, как восстанавливался после операции

Вингер московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, как восстанавливался после операции
Крайний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес прокомментировал процесс восстановления после операции.

«Самым сложным моментом было находиться вдалеке от футбола – того, что я больше всего люблю. В первые дни после операции было сложно делать даже простые вещи. Конечно, были страхи и сомнения по поводу того, смогу ли я вернуться на свой уровень после травмы. Слава богу, сейчас я с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше», — приводит слова Гомеса пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Действующее трудовое соглашение Гомеса с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Игрок «Динамо» Артур Гомес: я страдал с трибуны — не очень нравится смотреть футбол
