Вингер московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, как восстанавливался после операции

Крайний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес прокомментировал процесс восстановления после операции.

«Самым сложным моментом было находиться вдалеке от футбола – того, что я больше всего люблю. В первые дни после операции было сложно делать даже простые вещи. Конечно, были страхи и сомнения по поводу того, смогу ли я вернуться на свой уровень после травмы. Слава богу, сейчас я с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше», — приводит слова Гомеса пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Действующее трудовое соглашение Гомеса с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.