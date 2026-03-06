Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об атмосфере в команде после двух поражений

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассказал об атмосфере в команде.

«Я понимаю, что после двух таких поражений, как у нас, атмосфера может быть не самой позитивной, но в раздевалке мы прекрасно понимаем, что до конца Ла Лиги ещё далеко, и мы будем бороться в каждом матче, чтобы заработать три очка и победить», — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

Ближайший матч «Реал» проведёт в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». Игра пройдёт в эту пятницу, 6 марта, и начнётся в 23:00 мск. Отметим, что два предыдущих матча чемпионата Испании — с «Осасуной» (1:2) и «Хетафе» (0:1) — мадридцы проиграли.