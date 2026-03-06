Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о причинах неудач команды в последних матчах

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о причинах неудач команды в последних матчах
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал причины неудач команды в последних матчах.

«Важно не объяснять неудачу, а побеждать. Нет смысла объяснять, почему ты проиграл. В «Реал Мадриде» значение имеет только победа в следующем матче. Конечно, я мог бы говорить о процессах обучения, но, как я уже сказал, это было бы не слишком полезно. Я прекрасно осознаю, что команда может играть лучше; у нас отличный состав», — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

Ближайший матч «Реал» проведёт в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». Игра пройдёт в эту пятницу, 6 марта, и начнётся в 23:00 мск. Отметим, что два предыдущих матча чемпионата Испании — с «Осасуной» (1:2) и «Хетафе» (0:1) — мадридцы проиграли.

Материалы по теме
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об атмосфере в команде после двух поражений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android