Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о причинах неудач команды в последних матчах

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал причины неудач команды в последних матчах.

«Важно не объяснять неудачу, а побеждать. Нет смысла объяснять, почему ты проиграл. В «Реал Мадриде» значение имеет только победа в следующем матче. Конечно, я мог бы говорить о процессах обучения, но, как я уже сказал, это было бы не слишком полезно. Я прекрасно осознаю, что команда может играть лучше; у нас отличный состав», — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

Ближайший матч «Реал» проведёт в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». Игра пройдёт в эту пятницу, 6 марта, и начнётся в 23:00 мск. Отметим, что два предыдущих матча чемпионата Испании — с «Осасуной» (1:2) и «Хетафе» (0:1) — мадридцы проиграли.