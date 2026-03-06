Скидки
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал, какая у него цель в клубе

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал, какая у него цель в клубе
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о своей цели в клубе.

«Завтра нас ждёт очень сложный матч, в котором у нас будет много потерь. Со своей стороны, я уверен, что у нас достаточно игроков, чтобы выигрывать матчи, играть лучше, выкладываться больше и иметь более амбициозный настрой, соответствующий тому, что представляет этот герб. До последнего дня, что я здесь, буду бороться, чтобы это произошло. У меня нет другой цели», — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

Ближайший матч «Реал» проведёт в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». Игра пройдёт в эту пятницу, 6 марта, и начнётся в 23:00 мск.

«Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.

