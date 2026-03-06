«Ноттингем Форест» отстранил Эду с поста главы футбольного направления

Бразильский функционер Эду Гаспар покидает пост главы футбольного направления «Ноттингем Форест». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Эду запрещено появляться на тренировочной базе и домашнем стадионе — последние три матча команды он уже пропустил.

Эду пришёл в клуб в июле 2025 года с репутацией успешного менеджера после работы в «Арсенале». За восемь месяцев под его руководством в «Форест» сменилось четыре тренера — сезон начинали с Нуну Эшпириту Санту, затем были Ангелос Постекоглу, Шон Дайч и нынешний наставник Витор Перейра. На трансферы за это время потратили около £ 200 млн (€ 232,4 млн), но результаты оказались неудовлетворительными.

На данный момент «Ноттингем Форест» набрал 28 очков в текущем розыгрыше АПЛ. Команда занимает 17-е место. Последним матчем, который Эду смотрел уже в качестве постороннего, стала домашняя ничья в АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2). Ожидается, что официально об уходе бразильца объявят до конца сезона.