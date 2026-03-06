Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» отстранил Эду с поста главы футбольного направления

«Ноттингем Форест» отстранил Эду с поста главы футбольного направления
Комментарии

Бразильский функционер Эду Гаспар покидает пост главы футбольного направления «Ноттингем Форест». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Эду запрещено появляться на тренировочной базе и домашнем стадионе — последние три матча команды он уже пропустил.

Эду пришёл в клуб в июле 2025 года с репутацией успешного менеджера после работы в «Арсенале». За восемь месяцев под его руководством в «Форест» сменилось четыре тренера — сезон начинали с Нуну Эшпириту Санту, затем были Ангелос Постекоглу, Шон Дайч и нынешний наставник Витор Перейра. На трансферы за это время потратили около £ 200 млн (€ 232,4 млн), но результаты оказались неудовлетворительными.

На данный момент «Ноттингем Форест» набрал 28 очков в текущем розыгрыше АПЛ. Команда занимает 17-е место. Последним матчем, который Эду смотрел уже в качестве постороннего, стала домашняя ничья в АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2). Ожидается, что официально об уходе бразильца объявят до конца сезона.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче 29-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android