«Выгорание». Воспитанник «Краснодара» Якимов объяснил трёхлетнюю паузу в карьере

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал, почему на старте своей карьеры решил оставить футбол.

«Долго и муторно эмоционально истощался за счёт тренировок. И в какой-то момент, видно, взыграл какой-то юношеский максимализм — захотелось свободы и чего-то другого. Тем более обучение у меня проходило гладко и хорошо — школу окончил с золотой медалью, по ЕГЭ получил большое количество баллов, поступил в университет на экономический факультет. Всё это в комплексе привело к выгоранию в футболе. И я решил закончить с ним.

Играть мне по-прежнему нравилось, а тренироваться постоянно в двухразовом режиме — нет. Меня это эмоционально изматывало, поэтому и пришёл к такому решению.

Родители отговаривали, но не агрессивно. Они всегда прислушиваются к моему мнению. Тем более я с 11 лет жил в интернатах фактически самостоятельной жизнью. Естественно, они не хотели, чтобы совсем забрасывал футбол, но я стоял на своём. Главный тренер академии, Александр Марьянович, тоже не понимал, что случилось, предлагал сходить в отпуск, отдохнуть от футбола, восстановить эмоции, энергию. Но я упёрся: хочу бросить — и всё. В тот момент меня, наверное, никто не переубедил бы», — рассказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

