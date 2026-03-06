Якимов вспомнил, как исполнилась мечта Галицкого об 11 воспитанниках «Краснодара» на поле

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов поделился воспоминаниями о матче с 11 воспитанниками «быков» в стартовом составе.

— Наверняка помнишь и знаменитый матч с ЦСКА в мае 2022-го. Как думаешь, Сторожук всё-таки немного подыграл Галицкому в его желании увидеть 11 воспитанников на поле?

— Сложно судить. Я уже не помню, кто конкретно оставался на скамейке, мог ли он кого-то ещё выпустить.

— Мог. Были Мартынович, Чернов, Ильин.

— Возможно, какие-то повреждения были, не помню. Может, и подыграл, кто его знает? Всё-таки событие реально было знаковое. Тогда же много говорили о главной мечте Галицкого — увидеть на поле 11 воспитанников. Неважно, при каких обстоятельствах это произошло, главное — сложилось! Даже если Сторожук подыграл — молодец.

Понятно, что ситуация в клубе с отъездом иностранцев была сложной. На РПЛ заявили большую часть «Краснодара-2». Возможно, где-то воспитанников «подтягивали за уши» в основу. Но в тех реалиях все ребята проявили себя достойно. Хорошо, что оставались русскоязычные «батьки», вроде того же Мартыновича, которые нам, «детям», передавали опыт, — рассказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

