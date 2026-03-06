Скидки
В «Динамо» объяснили причину переноса гостевого сектора на домашнем стадионе

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему перенесли гостевой сектор на домашнем стадионе.

«Мы играли не в гостях. Пришло много наших болельщиков. Решение по переносу гостевого сектора мы принимали осознано. Это решение было связано с тем, что гостевой сектор находится на самом видном месте стадиона. Так вообще не бывает в практике. У нас конструкция стадиона такая, что у нас фанатская трибуна D и туда мы не можем пересадить гостевых болельщиков, хотя было бы логично. Было принято такое решение, какое реализовано. Оно, наверное, сейчас реализовано неидеально. Мы будем дальше наращивать практику.

Не на всех матчах гостевой сектор будет выглядеть именно так. На матчах, где будет меньше гостевых болельщиков, эта выгородка будет сильно меньше. Прежде всего это шаг навстречу нашим болельщикам», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

