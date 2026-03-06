Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Факела» Якимов рассказал, как работал официантом и барменом

Полузащитник «Факела» Якимов рассказал, как работал официантом и барменом
Комментарии

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов поделился воспоминаниями, как работал официантом и барменом.

«Первое время после ухода из системы «Краснодара» вообще кайфовал! Я словно задышал полной грудью, мне это ощущение очень нравилось. Какое-то время я бездельничал, как многие в таком возрасте. Но мне это ничегонеделание быстро надоело, не хотелось чувствовать себя каким-то отбросом. Пришло понимание, что нужно развиваться и находить себя в каком-то новом направлении. И от учёбы в университете появилось некоторое разочарование. Тема экономической безопасности меня реально интересовала, но программа обучения немного расходилась с моими представлениями. Позже устроился барменом, бариста в кафе-ресторане — наливал чай-кофе.

Нужны были деньги, поэтому искал варианты. Несколько дней поработал официантом, но быстро понял, что это не моё. За пару недель отучился на бармена, но и там задержался ненадолго, на месяц-полтора. Понял, что зарабатывать деньги всё же лучше тем, что умею делать, то есть футболом. Два с половиной года бегал за университет, параллельно, ради заработка, играл на первенство края, в районных турнирах», — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Выгорание». Воспитанник «Краснодара» Якимов объяснил трёхлетнюю паузу в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android