Орлов — о матче «Зенита» с «Балтикой»: игра забудется, а счёт останется
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по итогам матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла в Калининграде 3 марта. Игра завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0. Сине-бело-голубые вышли в следующую стадию Пути регионов.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'
«Игра забудется, а счёт останется. Проскочили — и хорошо! Второй матч с «Балтикой» «Зенит» ещё хуже играл, чем первый. Я говорил, что шансы 50 на 50. Всё шло к пенальти. Но получилось так — и хорошо. Прошли дальше», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
