Орлов — о матче «Зенита» с «Балтикой»: игра забудется, а счёт останется

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по итогам матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла в Калининграде 3 марта. Игра завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0. Сине-бело-голубые вышли в следующую стадию Пути регионов.

«Игра забудется, а счёт останется. Проскочили — и хорошо! Второй матч с «Балтикой» «Зенит» ещё хуже играл, чем первый. Я говорил, что шансы 50 на 50. Всё шло к пенальти. Но получилось так — и хорошо. Прошли дальше», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».