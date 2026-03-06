Игрок «Локомотива» Воробьёв отреагировал на выход команды в полуфинал Пути регионов КР
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отреагировал на выход команды в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. На стадии 1/4 финала турнира железнодорожники обыграли тульский «Арсенал» со счётом 2:1.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32' 0:2 Карпукас – 35' 1:2 Большаков – 45'
«Была тяжёлая игра с тульским «Арсеналом». Повели 2:0, потом дали шанс сопернику вернуться в игру. Сами себе создали проблемы, но самое главное — выиграли», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
