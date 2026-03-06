Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Воробьёв отреагировал на выход команды в полуфинал Пути регионов КР

Игрок «Локомотива» Воробьёв отреагировал на выход команды в полуфинал Пути регионов КР
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отреагировал на выход команды в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. На стадии 1/4 финала турнира железнодорожники обыграли тульский «Арсенал» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32'     0:2 Карпукас – 35'     1:2 Большаков – 45'    

«Была тяжёлая игра с тульским «Арсеналом». Повели 2:0, потом дали шанс сопернику вернуться в игру. Сами себе создали проблемы, но самое главное — выиграли», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Материалы по теме
В Кубке России больше нет клубов Первой лиги! «Локо» прибил «Арсенал» угловыми. Видео
В Кубке России больше нет клубов Первой лиги! «Локо» прибил «Арсенал» угловыми. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android