Главная Футбол Новости

Новичок «Динамо» Рикардо поделился впечатлениями от футбола в России

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо поделился впечатлениями от футбола в России. К бело-голубым футболист присоединился в зимнее трансферное окно.

«Я уже смотрел пару матчей РПЛ. Тут очень сложно, так как есть хорошие команды, например, «Спартак». Что касается матча с ними в Кубке, хорошо изучили соперника, как могли выиграть. Была важна концентрация. Мы победили, но впереди ещё 90 минут. Надо продолжать так же играть — с фокусом и концентрацией. Тогда у нас есть возможность выйти в следующий раунд Кубка», — сказал Дэвид Рикардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

