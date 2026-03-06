Расписание матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу — 2025/2026

Скидки
Бавария Мюнхен — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Расписание матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2025/2026

Сегодня, 6 марта, начнётся 27-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 27-го тура Ла Лиги

Пятница, 6 марта:

23:00. «Сельта» – «Реал» Мадрид.

Суббота, 7 марта:

16:00. «Осасуна» – «Мальорка»;
18:15. «Леванте» – «Жирона»;
20:30. «Атлетико» Мадрид – «Реал Сосьедад»;
23:00. «Атлетик» Бильбао – «Барселона».

Воскресенье, 8 марта:

16:00. «Вильярреал» – «Эльче»;
18:15. «Хетафе» – «Бетис»;
20:30. «Севилья» – «Райо Вальекано»;
23:00. «Валенсия» – «Алавес».

Понедельник, 9 марта:

23:00. «Эспаньол» – «Овьедо».

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона» (64).

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
