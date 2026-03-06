Расписание матчей 28-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 марта, стартует 28-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 28-го тура Серии А (время московское):
Пятница, 6 марта:
22:45. «Наполи» – «Торино».
Суббота, 7 марта:
17:00. «Кальяри» – «Комо»;
20:00. «Аталанта» – «Удинезе»;
22:45. «Ювентус» – «Пиза».
Воскресенье, 8 марта:
14:30. «Лечче» – «Кремонезе»;
17:00. «Болонья» – «Верона»;
17:00. «Фиорентина» – «Парма»;
20:00. «Дженоа» – «Рома»;
22:45. «Милан» – «Интер».
Понедельник, 9 марта:
22:45. «Лацио» – «Сассуоло».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 67 очков за 27 матчей.