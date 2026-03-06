Расписание матчей 28-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 марта, стартует 28-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 28-го тура Серии А (время московское):

Пятница, 6 марта:

22:45. «Наполи» – «Торино».

Суббота, 7 марта:

17:00. «Кальяри» – «Комо»;

20:00. «Аталанта» – «Удинезе»;

22:45. «Ювентус» – «Пиза».

Воскресенье, 8 марта:

14:30. «Лечче» – «Кремонезе»;

17:00. «Болонья» – «Верона»;

17:00. «Фиорентина» – «Парма»;

20:00. «Дженоа» – «Рома»;

22:45. «Милан» – «Интер».

Понедельник, 9 марта:

22:45. «Лацио» – «Сассуоло».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 67 очков за 27 матчей.