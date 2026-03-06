Якимов: обязаны вернуть «Факел» в РПЛ ради болельщиков, себя и своей чести

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался об амбициях воронежского клуба по возвращению в Мир РПЛ.

— Ради болельщиков вы обязаны вернуться в РПЛ?

— Конечно. Ради болельщиков, ради себя и своей чести. В прошлом году столько травм, глупых ошибок, удалений накопилось, что мысли о мистике сами лезли в голову. Я и сейчас считаю наш вылет нелепым и необъяснимым стечением обстоятельств. Теперь мы просто обязаны доказать, что достойны играть в Премьер-Лиге и способны там бороться за хорошие места, — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.