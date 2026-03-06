Расписание матчей 25-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Скидки
Бавария Мюнхен — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
22:30 Мск
Расписание матчей 25-го тура чемпионата Германии по футболу сезона — 2025/2026

Сегодня, 6 марта, стартует 25-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура Бундеслиги (время московское)

Пятница, 6 марта:

22:30. «Бавария» – «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Суббота, 7 марта:

17:30. «Вольфсбург» – «Гамбург»;
17:30. «Хайденхайм» – «Хоффенхайм»;
17:30. «Фрайбург» – «Байер»;
17:30. «Майнц» – «Штутгарт»;
17:30. «РБ Лейпциг» – «Аугсбург»;
20:30. «Кёльн» – «Боруссия» Дортмунд.

Воскресенье, 8 марта:

17:30. «Санкт-Паули» – «Айнтрахт» Франкфурт;
19:30. «Унион» – «Вердер».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 63 очка за 24 матча.

Расписание матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
