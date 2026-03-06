Скидки
Бавария Мюнхен — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Футбол

Воспитанник «Краснодара» Якимов сравнил зарплаты в системе клуба и ресторане, где работал

Воспитанник «Краснодара» Якимов сравнил зарплаты в системе клуба и ресторане, где работал
Комментарии

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал о размере зарплат в системе «быков».

— Какая у тебя была стипендия в выпускном классе в «Краснодаре»?
— С 12 лет — 2 000 рублей в месяц, после заключения трудового договора в 14 — пять-шесть тысяч. Существенное повышение происходило после перехода из школы в молодёжную команду. Там уже зарплата была в районе 30 тысяч.

— Барменом получал больше?
— За месяц около 45 тысяч заработал. С премиальными в футболе выходило плюс-минус так же. На первенстве края были разовые выплаты. У меня максимум получалось 5 000 за приезд и столько же за победу. Когда слышу от ребят, сколько там платят сейчас, радуюсь за развитие футбола в крае (улыбается). Многим делают условия «10 000 + 10 000» или «15 000 + 10 000». Понятно, что столько платят не абы кому, а ребятам, поигравшим во Второй лиге, в Первой, — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ
Эксклюзив
«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ
