Расписание матчей 25-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 марта, стартует 25-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 25-го тура Лиги 1 (время московское):
Пятница, 6 марта:
22:45. «ПСЖ» – «Монако».
Суббота, 7 марта:
19:00. «Нант» – «Анже»;
21:00. «Осер» – «Страсбург»;
23:05. «Тулуза» – «Марсель»;
Воскресенье, 8 марта:
17:00. «Ланс» – «Метц»;
19:15. «Ницца» – «Ренн»;
19:15. «Лилль» – «Лорьян»;
19:15. «Брест» – «Гавр»;
22:45. «Лион» – «Париж».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 57 очков за 24 матча. На втором месте располагается «Ланс» (53).