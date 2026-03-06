Скидки
Бавария Мюнхен — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 25-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2025/2026

Расписание матчей 25-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 6 марта, стартует 25-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура Лиги 1 (время московское):

Пятница, 6 марта:

22:45. «ПСЖ» – «Монако».

Суббота, 7 марта:

19:00. «Нант» – «Анже»;
21:00. «Осер» – «Страсбург»;
23:05. «Тулуза» – «Марсель»;

Воскресенье, 8 марта:

17:00. «Ланс» – «Метц»;
19:15. «Ницца» – «Ренн»;
19:15. «Лилль» – «Лорьян»;
19:15. «Брест» – «Гавр»;
22:45. «Лион» – «Париж».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 57 очков за 24 матча. На втором месте располагается «Ланс» (53).

Расписание матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
