Орлов: Соболев как Дзюба, они оба очень обидчивые
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о голе и эмоциональном праздновании нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (1:0).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'
«Мы поругали Соболева в прошлом эфире? Да (смеётся). Я всё жду премию от «Зенита». Потому что мы мотивируем Соболева. Но он такой парень, я сразу понимал… Он как Дзюба, кстати. Они очень обидчивые, сразу хотят доказать. И это очень хорошо — в спорте так и надо. Доказывайте, ребята, а мы вас конструктивно критикуем», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
