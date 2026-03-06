Орлов: Соболев как Дзюба, они оба очень обидчивые

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о голе и эмоциональном праздновании нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Мы поругали Соболева в прошлом эфире? Да (смеётся). Я всё жду премию от «Зенита». Потому что мы мотивируем Соболева. Но он такой парень, я сразу понимал… Он как Дзюба, кстати. Они очень обидчивые, сразу хотят доказать. И это очень хорошо — в спорте так и надо. Доказывайте, ребята, а мы вас конструктивно критикуем», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».