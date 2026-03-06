Игорь Колыванов: «Спартак» был в шоковом состоянии в матче с «Динамо»

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал исход матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Спартак» (5:2).

«Для «Динамо» матч получился шикарным! Но когда «Спартак» сравнял, казалось, что «Динамо» потеряло где-то нить игры. Первый тайм состоит из двух половинок. В начале [тайма] «Динамо» выглядело прилично, забило хороший гол. В концовке у «Спартака» появилось преимущество. Лунёв отлично спас в одном моменте.

Во втором тайме при стандартах «Спартак» неудачно сыграл в обороне. Пропустили три мяча. Команда была в шоковом состоянии. Если бы «Динамо» закончило 5:1, шансов в ответном матче у «Спартака» бы не было. Однако на последних минутах забили второй гол. Шансы остаются. Но надо отдать должное Гусеву! Очень здорово сработал. Плюс Нгамалё. Говорили, что он не помощник для команды, но тренер восстановил игрока», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.