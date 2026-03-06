Скидки
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: «Спартак» был в шоковом состоянии в матче с «Динамо»

Игорь Колыванов: «Спартак» был в шоковом состоянии в матче с «Динамо»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал исход матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Спартак» (5:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Для «Динамо» матч получился шикарным! Но когда «Спартак» сравнял, казалось, что «Динамо» потеряло где-то нить игры. Первый тайм состоит из двух половинок. В начале [тайма] «Динамо» выглядело прилично, забило хороший гол. В концовке у «Спартака» появилось преимущество. Лунёв отлично спас в одном моменте.

Во втором тайме при стандартах «Спартак» неудачно сыграл в обороне. Пропустили три мяча. Команда была в шоковом состоянии. Если бы «Динамо» закончило 5:1, шансов в ответном матче у «Спартака» бы не было. Однако на последних минутах забили второй гол. Шансы остаются. Но надо отдать должное Гусеву! Очень здорово сработал. Плюс Нгамалё. Говорили, что он не помощник для команды, но тренер восстановил игрока», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

