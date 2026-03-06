«Вдохновляли истории Широкова, Варди». Якимов — о возвращении в футбол после долгой паузы

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался о трёхлетнем перерыве в футбольной карьере.

«Какого-то одного щелчка или сна не было, но советов поступало много. На краевых и районных соревнованиях со мной играли тренеры из академии «Краснодара», молодёжной, второй, третьей команд клуба. На совместных посиделках или просто в дороге многие удивлялись: «Почему ты ушёл из футбола? У тебя же есть все возможности играть и показывать себя». Всё это накапливалось в подсознании и в конце концов оформилось в желание вернуться. Я понимал, что у меня есть школа, здоровье. Не считал трёхлетний перерыв критичным.

Вдохновляли истории ребят, которые заиграли в 25-27 лет, тех же Широкова, Варди. А мне-то был всего 21 год. Я подумал: «Почему не попробовать?» Загорелся — и всё получилось.

Отец позвонил моему детскому тренеру, Николаю Николаевичу Побуте, разведать обстановку, узнать, насколько это реалистично. Он поговорил с Марьяновичем, и мне разрешили приехать на просмотр. С середины октября до декабря тренировался с ребятами, восстанавливал форму, показывал. Банда там собралась хорошая, Эдик Сперцян как раз в этот момент был в «Краснодаре-3». По результатам просмотра со мной подписали контракт», — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.