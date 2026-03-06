Скидки
Бавария Мюнхен — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
«Ломать ничего нельзя». Бубнов — о «Краснодаре» в гостевой раздевалке стадиона ЦСКА

«Ломать ничего нельзя». Бубнов — о «Краснодаре» в гостевой раздевалке стадиона ЦСКА
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил появившийся в социальных сетях видеоролик о состоянии раздевалки на домашнем стадионе ЦСКА после матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1). По словам Бубнова, когда он был игроком, гостевые раздевалки тоже оставались в не самом презентабельном виде.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

— Ломать ни в коем случае ничего нельзя, мы не ломали. Вот. А что касается… Знаешь, вот приходили, особенно, помню, в Киеве — там же надо быстрее уйти, чтобы не опоздать на поезд. Там поезд уходил [вечером] всегда. Поэтому и не играл никогда «Спартак» вечером в Киеве. Приходили, грязные бутсы. Отбиваешь — а куда девать? Оставляешь эту грязь, в кучку там соберёшь. Потом полотенцем вытрешься, бросишь на землю. Это тоже было нормально. Там была женщина, которая приходила и всё убирала. Это не осуждалось. Но мы никогда себе такого не позволяли, ни Бесков, ни Старостин, чтоб там что-то били…

— Грязная раздевалка, которую оставил «Краснодар», как-то бьёт по имиджу?
— С учётом той политики, которую ведёт Галицкий, это удар по престижу клуба и по его тоже. Они не имеют права так себя вести. Это у него исключено. Там совершенно другое воспитание, плюс это на молодёжь очень плохо действует. Поэтому это недопустимо, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

