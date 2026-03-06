Воспитанник «Краснодара» Якимов: каждый разговор с Галицким был глотком воздуха, мотивации

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался об общении с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Галицкий наверняка слышал о твоей истории?

— Конечно, знал. Не возьмусь судить, но мне кажется, для него это была интересная история.

— Общались?

— У нас было немного разговоров, на пальцах одной руки пересчитать можно, но каждый для меня был глотком воздуха и мотивации, зарядом энергии. Сергей Николаевич не раз повторял: «Ты много пропустил, но тебе есть куда расти. Молодец, что стараешься», — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.