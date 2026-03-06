Игрок «Факела» Якимов рассказал, как переосмыслил жизнь за три года паузы в карьере

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал, как переосмыслил жизнь за три года паузы в футбольной карьере.

— Кардинально переосмыслил свою жизнь за три года вне футбола?

— Скорее даже не за три, а за последний год. Именно тогда пришло понимание, что нужно себя развивать и находить. Начал читать книги по мотивации, смотреть блогеров, которые «заряжали» на успех касаемо физических нагрузок, отношения к деньгам, целей по жизни и планирования. За этот год много было прочитано и переосмыслено с точки зрения становления себя как личности, более осознанной, взрослой и стремящейся к своим целям.

Это была литература о личностном росте, мотивации — вроде «Кафе на краю земли» или «Подсознание может всё». Из спортивного прочёл биографию Пепа Гвардиолы, «Манифест великого тренера» Тима Гровера. Такие книги помогают переосмыслить смысл жизни, увидеть цель существования. Когда в голове складывается картинка, ради чего вообще эта жизнь на планете, то и приоритеты расставляются по своим местам, — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.