Кечинов: «Спартак» за две игры пропустил семь мячей — это настораживает

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и красно-белыми (5:2).
«Никто не ожидал такого исхода встречи. Игра большую часть времени складывалась ровно для обеих команд. Начало было за «Динамо», потом «Спартак» прибрал инициативу к своим рукам. Не знаю, что произошло с красно-белыми после второго гола «Динамо». Это очень настораживает. Команда развалилась! Такого не должно быть. Надо продолжать играть с концентрацией, а они развалились.
Слышал, что Карседо серьёзно относится к обороне у своих команд. Думал, что у «Спартака» будет порядок в обороне. Но за две игры пропустили семь мячей! Это настораживает», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
