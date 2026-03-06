Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: «Спартак» за две игры пропустил семь мячей — это настораживает

Кечинов: «Спартак» за две игры пропустил семь мячей — это настораживает
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и красно-белыми (5:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Никто не ожидал такого исхода встречи. Игра большую часть времени складывалась ровно для обеих команд. Начало было за «Динамо», потом «Спартак» прибрал инициативу к своим рукам. Не знаю, что произошло с красно-белыми после второго гола «Динамо». Это очень настораживает. Команда развалилась! Такого не должно быть. Надо продолжать играть с концентрацией, а они развалились.

Слышал, что Карседо серьёзно относится к обороне у своих команд. Думал, что у «Спартака» будет порядок в обороне. Но за две игры пропустили семь мячей! Это настораживает», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android