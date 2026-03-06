Орлов отреагировал на скандальное празднование гола Соболева

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о скандальном праздновании форварда «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Балтики» (1:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. После забитого мяча нападающий эмоционально обратился к скамейке запасных, показывая пальцем на себя и на поле, сопровождая этот жест криком.

«Этот жест показывает: «Я должен быть на поле». Он молодец, что забил. Но этот гол — творение команды. Забить несложно было, но всё равно молодец. Значит, правильно его выпустили. Контракт-то свой оправдывать надо», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».