Сборная Марокко назначила нового главного тренера

Королевская футбольная федерация Марокко объявила имя нового главного тренера мужской национальной команды. Им стал 49‑летний Мохамед Уахби, который ранее тренировал молодёжные сборные страны. Напомним, сборная Марокко примет участие в чемпионате мира — 2026.

«Это назначение — не просто изменение, а стратегический подход. Наша цель — постоянно развивать марокканский футбол с помощью чёткой дорожной карты. Благодаря назначению господина Мохамеда Уахби и найму высококлассных специалистов мы ежедневно повышаем наши стандарты и уровень требований в рамках гармонии и интеграции. «Марокко-2030» — это мотивирующий горизонт для нас. Наша цель — прочно закрепить свои позиции среди лучших команд мира и добиться ожидаемых результатов с лета этого года по 2030-й», — приводит слова президента Королевской футбольной федерации Марокко Фаузи Лекьи официальный сайт организации.

Пост главного тренера сборной Марокко покинул Валид Реграги.