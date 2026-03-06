Андрей Лунёв обратился к болельщикам «Динамо» после разгромной победы над «Спартаком»
Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв обратился к болельщикам бело-голубых после победы над «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу «Динамо».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«Дорогие болельщики, всех с победой. Спасибо за поддержку, мы её чувствовали! Двигаемся дальше», — сказал Лунёв в видео, которое было опубликовано телеграм-каналом Кубка России.
Ответный матч между командами состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.
