Андрей Лунёв обратился к болельщикам «Динамо» после разгромной победы над «Спартаком»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв обратился к болельщикам бело-голубых после победы над «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу «Динамо».

«Дорогие болельщики, всех с победой. Спасибо за поддержку, мы её чувствовали! Двигаемся дальше», — сказал Лунёв в видео, которое было опубликовано телеграм-каналом Кубка России.

Ответный матч между командами состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.