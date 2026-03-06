Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Сельтой» в Ла Лиге

Мор поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Сельтой» в Ла Лиге
Комментарии

Российский экс-футболист Эдуард Мор высказался о предстоящем матче «Сельта» — «Реал» в рамках 27-го тура Ла Лиги. Он считает мадридцев явными фаворитами встречи. Игра состоится сегодня, 6 марта.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Давайте вспомним такой момент, что в матче первого круга «Реал» потерпел одно домашнее поражение именно от «Сельты». Поэтому у «Реала» будет реваншистское настроение. Да, у «Реала» есть определённые потери, но команда очень сильна индивидуально. Важно понимать, что к этой игре мадридцы будут полноценно готовиться почти целую неделю. Когда топ‑клубы имеют время на подготовку, они, как правило, размазывают своего соперника. «Сельта», хоть и борется за еврокубки, но глобально свои задачи в чемпионате уже решила. «Сельта» очень сильно уступает «Реалу». Мотивированный «Реал» приложит все силы, чтобы победить, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Сельта» — «Реал». За пощёчину ответишь!
«Сельта» — «Реал». За пощёчину ответишь!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android