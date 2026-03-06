Мор поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Сельтой» в Ла Лиге

Российский экс-футболист Эдуард Мор высказался о предстоящем матче «Сельта» — «Реал» в рамках 27-го тура Ла Лиги. Он считает мадридцев явными фаворитами встречи. Игра состоится сегодня, 6 марта.

— Давайте вспомним такой момент, что в матче первого круга «Реал» потерпел одно домашнее поражение именно от «Сельты». Поэтому у «Реала» будет реваншистское настроение. Да, у «Реала» есть определённые потери, но команда очень сильна индивидуально. Важно понимать, что к этой игре мадридцы будут полноценно готовиться почти целую неделю. Когда топ‑клубы имеют время на подготовку, они, как правило, размазывают своего соперника. «Сельта», хоть и борется за еврокубки, но глобально свои задачи в чемпионате уже решила. «Сельта» очень сильно уступает «Реалу». Мотивированный «Реал» приложит все силы, чтобы победить, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».