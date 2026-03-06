Непомнящий: «Спартак» — мягкая игрушка, а не команда. Загадка, что произошло с «Динамо»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Спартак» (5:2).

«После первого гола «Динамо» соперник взял игру под контроль. Довольно долго «Спартак» играл с преимуществом, а потом всё рассыпалось. За пять-семь минут им забили несколько голов. Для меня загадка, почему так произошло. «Динамо» играло лучше, удивило! Вторая игра с таким разгромом. «Спартак» же не держит игру. У них нет стержня. «Спартак» — мягкая игрушка, а не команда», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.