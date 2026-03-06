Непомнящий: «Спартак» — мягкая игрушка, а не команда. Загадка, что произошло с «Динамо»
Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Спартак» (5:2).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«После первого гола «Динамо» соперник взял игру под контроль. Довольно долго «Спартак» играл с преимуществом, а потом всё рассыпалось. За пять-семь минут им забили несколько голов. Для меня загадка, почему так произошло. «Динамо» играло лучше, удивило! Вторая игра с таким разгромом. «Спартак» же не держит игру. У них нет стержня. «Спартак» — мягкая игрушка, а не команда», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
