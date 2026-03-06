Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локомотива» Вера отреагировал на поведение Кордобы в последних матчах

Полузащитник «Локомотива» Вера отреагировал на поведение Кордобы в последних матчах
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера отреагировал на поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в последних матчах в рамках Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. Форвард выступает за «быков» с лета 2021 года. Действующий контракт Кордобы с кубанским клубом рассчитан до конца июня 2027-го.

«Это личное дело Кордобы. Я много знаю этих историй. Какие-то понимаю, какие-то не понимаю. Каждый должен заниматься своим делом. Моё дело — играть в футбол, а туда я не лезу», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Джон Кордоба провёл 26 матчей и забил 12 голов.

