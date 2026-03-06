Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ сезона-2025/2026

Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 20-го тура Мир РПЛ.

7 марта, суббота:

«Ростов» – «Балтика»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Иванов.

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Данил Каширин; VAR– Антон Фролов; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Французов.

8 марта, воскресенье:

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Ефим Рубцов; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Иван Абросимов; инспектор – Эдуард Малый.

9 марта, понедельник:

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Филипкин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артур Фёдоров; АVAR– Кирилл Левников; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Спартак» – «Акрон»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Данил Набока; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

Материалы по теме
РПЛ возвращается! Выбираем лучшую ставку на чемпиона!
Рейтинг
РПЛ возвращается! Выбираем лучшую ставку на чемпиона!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android