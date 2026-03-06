Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 20-го тура Мир РПЛ.
7 марта, суббота:
«Ростов» – «Балтика»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Иванов.
«Пари НН» – «Сочи»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Данил Каширин; VAR– Антон Фролов; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Французов.
8 марта, воскресенье:
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Зуев.
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Ефим Рубцов; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Иван Абросимов; инспектор – Эдуард Малый.
9 марта, понедельник:
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Филипкин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артур Фёдоров; АVAR– Кирилл Левников; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Спартак» – «Акрон»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Данил Набока; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.