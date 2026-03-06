Трамп обратился с Месси, упомянув «джентльмена по имени Роналду»

Президент США Дональд Трамп во время приёма чемпионов футбольной МЛС «Интер Майами» в Белом доме обратился с речью к аргентинскому нападающему Лионелю Месси, упомянув форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Это моя привилегия — сказать, что ни один президент США до этого не мог произнести этих слов: «Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Меси». Мой сын спросил сегодня: «Пап, ты знаешь, кто приедет в Белый дом?» Я говорю: «Нет. У меня много разных дел». Он сказал: «Месси!» Это твой большой фанат, считает тебя большой личностью. Спасибо, что пришёл. Мой сын — большой фанат футбола. Большой фанат Месси и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают. Для нас всех в Белом доме большая честь принимать вас здесь», — сказал Трамп в трансляции, организованной официальным аккаунтом Белого дома в социальной сети.