Орлов рассказал, кто лучше — Глебов из ЦСКА или Мостовой из «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о вингере московского ЦСКА Кирилле Глебове и сравнил его с полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Андреем Мостовым. Орлов отметил, что Глебов быстрее и техничнее Мостового. Также эксперт подчеркнул большое желание и рвение в игре молодого футболиста москвичей.

«Я всё жду, когда «Зенит» будет с таким желанием играть и рваться, как вот Кирилл Глебов из ЦСКА. Он бежит, несётся! Это амплуа как раз Андрея Мостового, но он так не может… Кому что дано. Глебов быстрее бежит, он техничнее Мостового», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».