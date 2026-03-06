Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Руководство «Химок» подкупило судью матча с «Аланией» в 2023 году, арбитру заплатили 2 млн

Руководство «Химок» подкупило судью матча с «Аланией» в 2023 году, арбитру заплатили 2 млн
Комментарии

Помощник министра МВД России, официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк сообщила, что руководство «Химок» передало 2 млн рублей судье за нужный результат матча Лиги Pari с «Аланией» в 2023 году. Встреча, прошедшая на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась победой подмосковной команды со счётом 4:1. В качестве главного арбитра выступал Андрей Фисенко.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 4
Химки
Химки
0:1 Руденко – 5'     1:1 Машуков – 40'     1:2 Хосонов – 52'     1:3 Корян – 61'     1:4 Руденко – 70'    

«Мои коллеги из Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения. Предварительно установлено, что противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба «Химки». Они передали главному судье матча между командами «Алания» и «Химки» денежные средства в размере 2 млн рублей. Игра состоялась 20 ноября 2023 года и закончилась со счётом 4:1 в пользу команды «Химки».

Следователями Следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 184 УК РФ. В жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По результатам производства следственных действий фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», — написала Волк в своём телеграм-канале.

Отметим, 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.

