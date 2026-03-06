Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Кобелев объяснил разгромную победу «Динамо» над «Спартаком» в Кубке России

Андрей Кобелев объяснил разгромную победу «Динамо» над «Спартаком» в Кубке России
Комментарии

Российский экс-футболист Андрей Кобелев объяснил разгромную победу «Динамо» над «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 5:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Динамо» вторую игру подряд показывает отличный результат, движение и сбалансированность. У команды хорошая физическая подготовка. В победе над «Спартаком» нет ничего странного, она заслуженная.

Гусев сделал правильные выводы со своим тренерским штабом, в том числе и футболисты. Конечно, «Динамо» феерично провело эти две игры, но самые важные матчи пройдут после майских праздников, в первую очередь — в Кубке, потому что шансы попасть в тройку в РПЛ потеряны. Сегодняшняя задача команды — сохранить настрой, желание и функциональное состояние, которые были в этих двух матчах», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

