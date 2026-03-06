Андрей Кобелев объяснил разгромную победу «Динамо» над «Спартаком» в Кубке России

Российский экс-футболист Андрей Кобелев объяснил разгромную победу «Динамо» над «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 5:2.

«Динамо» вторую игру подряд показывает отличный результат, движение и сбалансированность. У команды хорошая физическая подготовка. В победе над «Спартаком» нет ничего странного, она заслуженная.

Гусев сделал правильные выводы со своим тренерским штабом, в том числе и футболисты. Конечно, «Динамо» феерично провело эти две игры, но самые важные матчи пройдут после майских праздников, в первую очередь — в Кубке, потому что шансы попасть в тройку в РПЛ потеряны. Сегодняшняя задача команды — сохранить настрой, желание и функциональное состояние, которые были в этих двух матчах», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.